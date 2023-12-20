Через обстріл Херсона постраждали діти — прокуратура почала розслідування
Пізно ввечері 19 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Серед постраждалих є четверо малолітніх дітей, прокуратура почала розслідування.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Нічний обстріл Херсона
У прокуратурі розповіли, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) через обстріл Херсона пізно ввечері 19 грудня.
Як відомо, окупанти вдарили дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі міста. Наразі відомо про девʼять поранених містян, серед яких четверо малолітніх дітей. Внаслідок атаки також пошкоджені цивільні обʼєкти, житлові будинки.
Нагадаємо, РФ вдарила двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо, туди окупанти ціляться не вперше. Попередньо без постраждалих.
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