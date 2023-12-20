Через обстріл Херсона постраждали діти — прокуратура почала розслідування

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

Пізно ввечері 19 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Серед постраждалих є четверо малолітніх дітей, прокуратура почала розслідування.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

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У прокуратурі розповіли, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) через обстріл Херсона пізно ввечері 19 грудня.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

Як відомо, окупанти вдарили дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі міста. Наразі відомо про девʼять поранених містян, серед яких четверо малолітніх дітей. Внаслідок атаки також пошкоджені цивільні обʼєкти, житлові будинки.

Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, РФ вдарила двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо, туди окупанти ціляться не вперше. Попередньо без постраждалих.