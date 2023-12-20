Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из-за обстрела Херсона пострадали дети — прокуратура начала расследование arrow

Из-за обстрела Херсона пострадали дети — прокуратура начала расследование

20 декабря 2023 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за обстрела Херсона пострадали дети — прокуратура начала расследование
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Поздним вечером 19 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон. Среди пострадавших четверо малолетних детей, прокуратура начала расследование.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Читайте также:

Ночной обстрел Херсона

В прокуратуре рассказали, что начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) из-за обстрела Херсона поздно вечером 19 декабря.

null
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua
null
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua

Как известно, оккупанты ударили дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре города. Сейчас известно о девяти раненых горожанах, среди которых четверо малолетних детей. В результате атаки также повреждены гражданские объекты, жилые дома.

null
Сообщение Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами по ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, туда оккупанты целятся не впервые. Предварительно без пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме