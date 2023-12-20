Из-за обстрела Херсона пострадали дети — прокуратура начала расследование

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua

Поздним вечером 19 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон. Среди пострадавших четверо малолетних детей, прокуратура начала расследование.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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В прокуратуре рассказали, что начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) из-за обстрела Херсона поздно вечером 19 декабря.

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua

Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/phogovua

Как известно, оккупанты ударили дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре города. Сейчас известно о девяти раненых горожанах, среди которых четверо малолетних детей. В результате атаки также повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Сообщение Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, РФ ударила двумя зенитными управляемыми ракетами по ЗРК С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, туда оккупанты целятся не впервые. Предварительно без пострадавших.