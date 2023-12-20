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ООН підтвердила масові страти мирних людей на окупованих територіях України

20 грудня 2023 08:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ООН підтвердила масові страти мирних людей на окупованих територіях України
Місце масового поховання в Ізюмі. Фото: Віктор Ковальчук/УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ООН зафіксувала понад сто випадків страт мирних громадян російськими солдатами на окупованих територіях України. Таким чином, дії Росії в Україні можна класифікувати як воєнні злочини.

Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, повідомляє пресслужба ООН.

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Фолькер Тюрк вказав на численні факти тортур, жорстокого поводження з полоненими та випадки зникнення людей.

"З лютого 2022 року ми зафіксували 142 випадки страт цивільних осіб на територіях, які знаходяться під контролем або окуповані російськими збройними силами. У цих регіонах ми також документували поширене застосування тортур та жорстокого поводження до затриманих, включаючи сексуальне насильство, а також безліч випадків насильницьких зникнень", — зазначив Тюрк.

Він також додав, що Росія неодноразово ігнорувала заклики до забезпечення захисту цивільних осіб та цивільних об'єктів, що захищаються від впливу своїх військових дій.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора використають штучний інтелект для того, щоб доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться, Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

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