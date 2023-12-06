Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу для України arrow

Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу для України

6 грудня 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу для України
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Читайте також:

Що каже Блінкен про загрозу припинення допомоги Україні

Блінкен наголосив, що припинити допомагати Україні — це дорівнює тому, щоб відкрити скриньку Пандори з агресією. У такому випадку російський диктатор Володимир Путін ще більше відчує усю безкарність та продовжуватиме свої агресивні плани. 

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", — наголосив він. 

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден висловив свою позицію щодо ймовірного припинення допомоги Україні від США. За його словами, це неможливо. 

Окрім того, вчора у Сенаті США відбувся брифінг де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Проте брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі