Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Блінкен наголосив, що припинити допомагати Україні — це дорівнює тому, щоб відкрити скриньку Пандори з агресією. У такому випадку російський диктатор Володимир Путін ще більше відчує усю безкарність та продовжуватиме свої агресивні плани.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден висловив свою позицію щодо ймовірного припинення допомоги Україні від США. За його словами, це неможливо.

Окрім того, вчора у Сенаті США відбувся брифінг де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Проте брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.