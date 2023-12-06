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Загроза припинення допомоги США Україні — Байден висловив свою позицію

6 грудня 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Загроза припинення допомоги США Україні — Байден висловив свою позицію
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден заявив, що відмовитись від допомоги України — безумство і помилка. Таке рішення суперечить інтересам Америки.

Про це повідомляє The New York Times.

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Позиція Байдена щодо допомоги України 

Американський президент наголосив, що припинення військової допомоги Україні суперечить інтересам США і це буде великою помилкою.

"Відмова від підтримки України — це просто абсолютне божевілля", — сказав Байден. 

За його словами, новий пакет допомоги обов'язково буде, адже його адміністрація доб'ється виділення фінансування для нашої держави. 

Законопроєкт в Сенаті про фінансову допомогу Україні

Як зазначає видання The Hill, нещодавно демократи у Сенаті оприлюднили законопроєкт про виділення для України та Ізраїлю близько 111 млрд доларів, а також заходи, спрямованих на захист південного кордону США. З цих коштів 15 млрд доларів піде на підтримку України, зокрема на військову підготовку, обмін розвідданими та посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування. 

Очікується, що цей законопроєкт буде винесено на перше процедурне голосування вже в середу.

Нагадаємо, нещодавно конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену.

Додамо, під час виступу на панелі обговорення формули миру в Інституті миру у Вашингтоні керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, якщо Америка не проголосує за допомогу Україні, Україна не зможе звільнювати території та програє війну.

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