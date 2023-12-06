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Угроза прекращения помощи США Украине — Байден высказал свою позицию

6 декабря 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Угроза прекращения помощи США Украине — Байден высказал свою позицию
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент США Джо Байден заявил, что отказаться от помощи Украины — безумие и ошибка. Такое решение противоречит интересам Америки.

Об этом сообщает The New York Times.

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Позиция Байдена о помощи Украины

Американский президент подчеркнул, что прекращение военной помощи Украине противоречит интересам США, и это будет большой ошибкой.

"Отказ от поддержки Украины — это просто абсолютное безумие", — сказал Байден.

По его словам, новый пакет помощи обязательно будет, ведь его администрация добьется выделения финансирования для нашего государства.

Законопроект в Сенате о финансовой помощи Украине

Как отмечает издание The Hill, недавно демократы в Сенате обнародовали законопроект о выделении для Украины и Израиля около 111 млрд долларов, а также меры, направленные на защиту южной границы США. Из этих средств 15 млрд долларов пойдет на поддержку Украины, в частности, на военную подготовку, обмен разведданными и усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования.

Ожидается, что этот законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование уже в среду.

Напомним, недавно конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.

Добавим, что во время выступления на панели обсуждения формулы мира в Институте мира в Вашингтоне руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, если Америка не проголосует за помощь Украине, Украина не сможет освобождать территории и проиграет войну.

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