Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Якщо США не продовжать допомогу, Україна програє, — Єрмак виступив у Вашингтоні arrow

Якщо США не продовжать допомогу, Україна програє, — Єрмак виступив у Вашингтоні

5 грудня 2023 22:12
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Якщо США не продовжать допомогу, Україна програє, — Єрмак виступив у Вашингтоні
Андрій Єрмак під час виступу у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Якщо Америка не проголосує за допомогу Україні, Україна не зможе звільнювати території та програє війну. Таку думку доносив до американських партнерів голова Офісу президента на панелі обговорення формули миру президента Зеленського в Інституті миру у Вашингтоні.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

Читайте також:

Америка мусить продовжити допомогу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у панелі обговорення Формули миру від президента Зеленського в Інституті миру у Вашингтоні. 

Обговорення Формули миру президента Зеленського у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Якщо допомога, про яку точаться дискусії у Конгресі, буде перенесена — я хочу вірити, що вона буде перенесена, бо я не хочу казати, що вона не станеться — є великий ризик, що ми не будемо на тій же позиції, де ми є зараз. І, звісно, це створює велику ймовірність неможливості продовжувати звільнення території і є великий ризик програти цю війну", — сказав Єрмак.

Окрім того, голова ОП наголосив і на важливості підтримки бюджету країни, бо, якщо її також не буде, українці опиняться на межі виживання:

"Якщо ми говоримо про пряму підтримку бюджету, важливо розуміти, що під час цієї війни, з підтримкою США та інших партнерів, ми живі. Наша країна і наші люди. І, звісно, без прямої підтримки бюджету України буде важко залишатись на тих же позиціях, і люди будуть справді виживати, якщо війна буде продовжуватись. Це критично важливо, щоб ця підтримка була проголосована, якомога швидше."  

Також Андрій Єрмак додав, що під час поїздки буде мати зустрічі у Конгресі та Білому домі. Оскільки президент Зеленський говорить, що кожного разу, коли ми за межами країни, ми маємо кожної хвилини говорити про Україну.

Нагадаємо, до Конгресу під час закритих слухань щодо питання допомоги України долучиться відеозвʼязком Президент України Володимир Зеленський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі