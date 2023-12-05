Якщо США не продовжать допомогу, Україна програє, — Єрмак виступив у Вашингтоні

Андрій Єрмак під час виступу у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Якщо Америка не проголосує за допомогу Україні, Україна не зможе звільнювати території та програє війну. Таку думку доносив до американських партнерів голова Офісу президента на панелі обговорення формули миру президента Зеленського в Інституті миру у Вашингтоні.

Про це з місця події повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у панелі обговорення Формули миру від президента Зеленського в Інституті миру у Вашингтоні.

Обговорення Формули миру президента Зеленського у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Якщо допомога, про яку точаться дискусії у Конгресі, буде перенесена — я хочу вірити, що вона буде перенесена, бо я не хочу казати, що вона не станеться — є великий ризик, що ми не будемо на тій же позиції, де ми є зараз. І, звісно, це створює велику ймовірність неможливості продовжувати звільнення території і є великий ризик програти цю війну", — сказав Єрмак.

Окрім того, голова ОП наголосив і на важливості підтримки бюджету країни, бо, якщо її також не буде, українці опиняться на межі виживання:

"Якщо ми говоримо про пряму підтримку бюджету, важливо розуміти, що під час цієї війни, з підтримкою США та інших партнерів, ми живі. Наша країна і наші люди. І, звісно, без прямої підтримки бюджету України буде важко залишатись на тих же позиціях, і люди будуть справді виживати, якщо війна буде продовжуватись. Це критично важливо, щоб ця підтримка була проголосована, якомога швидше."

Також Андрій Єрмак додав, що під час поїздки буде мати зустрічі у Конгресі та Білому домі. Оскільки президент Зеленський говорить, що кожного разу, коли ми за межами країни, ми маємо кожної хвилини говорити про Україну.

Нагадаємо, до Конгресу під час закритих слухань щодо питання допомоги України долучиться відеозвʼязком Президент України Володимир Зеленський.