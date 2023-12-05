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Если США не продолжат помощь, Украина проиграет, — Ермак выступил в Вашингтоне

5 декабря 2023 22:12
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Если США не продолжат помощь, Украина проиграет, — Ермак выступил в Вашингтоне
Андрей Ермак во время выступления в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Если Америка не проголосует помощь Украине, Украина не сможет освобождать территории и проиграет войну. Такое мнение доносил до американских партнеров глава Офиса президента на панели обсуждения формулы мира президента Зеленского в Институте мира в Вашингтоне.

Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак принял участие в панели обсуждения Формулы мира президента Зеленского в Институте мира в Вашингтоне.

Обсуждение формулы мира президента Зеленского в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Если помощь, о которой ведутся дискуссии в Конгрессе, будет перенесена — я хочу верить, что она будет перенесена, потому что я не хочу говорить, что ее не будет — есть большой риск, что мы не будем на той же позиции, где мы есть сейчас. И, конечно, это создает большую вероятность невозможности продолжать освобождение территории и велик риск проиграть эту войну", — сказал Ермак.

Кроме того, глава ОП отметил и важность поддержки бюджета страны, потому что, если ее также не будет, украинцы окажутся на грани выживания.

"Если мы говорим о прямой поддержке бюджета, важно понимать, что во время этой войны, с поддержкой США и других партнеров, мы живы. Наша страна и наши люди. И конечно, без прямой поддержки бюджета Украины будет трудно оставаться на тех же позициях , и люди будут действительно выживать, если война будет продолжаться. Это критически важно, чтобы эта поддержка была проголосована как можно скорее."

Также Андрей Ермак добавил, что во время поездки у него будут встречи в Конгрессе и Белом доме. Поскольку президент Зеленский говорит, что каждый раз, когда мы за пределами страны, мы должны каждую минуту говорить об Украине.

Напомним, в Конгресс во время закрытых слушаний относительно вопроса помощи Украине присоединится видеосвязью Президент Украины Владимир Зеленский.

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