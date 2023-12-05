Більше зброї Україні — до Білого Дому вийшли активісти підтримати Україну

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Майже сотня українців зібрались біля Білого Дому. Так, волонтери, громадські активісти та небайдужі американці провели акцію на площі біля Білого Дому у Вашингтоні, щоб вчергове нагадати, війна в Україні досі триває, а Україна — бореться за весь світ і потребує допомоги як ніколи раніше.

Більше про акцію з Вашингтону розповідає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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"Україні потрібна зброя", "Зброя сьогодні — перемога завтра", "Озброюйте Україну негайно" — гасла, з якими активісти вийшли підтримати нашу країну до Білого Дому у Вашингтоні. Мітинги тут відбуваються щоденно, однак цього разу вашингтонська та нью-йоркська громади об'єдналися і вийшли на акцію спільно, щоб вчергове нагадати, що війна триває і Україна потребує підтримки.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Волонтерка з Вашингтону Саша Кордіяка допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Каже, нині гостро відчутний спад інтересу до України в Америці. Для того, щоб підтримувати українське питання на світовому порядку денному, потрібно єднатись, виходити на акції та нагадувати про те, що Україна продовжує боротись за свободу цілого світу.

"Ми з друзями прийшли для того, щоб вимагати виділення більше зброї для України. Ми маємо нагадувати, що війна у країні триває. Україна нині вже не на перших шпальтах, і дехто у США думає, що війна закінчилась. Ми хочемо нагадати, що боротьба продовжується, і ми зараз потребуємо допомоги як ніколи. Бути зараз тут — важливо, бо масштаби допомоги стали в рази меншими, і нам потрібно про це наголошувати завжди", — каже волонтерка з Вашингтону Саша Кордіяка.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

На акцію ходять кожні вихідні

Всеволод Мирний разом із друзями організовує акції на підтримку України кожного тижня від початку повномасштабного вторгнення. Вони кожних вихідних збирають громаду у Нью-Йорку, щоб нагадати про потреби України, про важливість постачання зброї і те, що Україна нині на щиті демократії цілого світу.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

"Я не можу стояти осторонь, коли у моїй країні війна, тому я намагаюсь робити все, що від мене можливо, щоб допомогти захисникам, а також — приходити на протести і доносити реалії війни в Україні, щоб американці підтримували нас інформаційно і фізично зброєю. Всі українці за кордоном повинні підтримувати Україну всіма можливими способами, і один із них сьогодні — це інформаційна боротьба. Утримання повістки, що в Україні продовжується жорстка війна і ми тут маємо боротись всіма силами за Україну", — каже співорганізатор акції біля Білого дому волонтер із Нью-Йорку Всеволод Мирний.

Українців у Вашингтоні підтримують чимало інших громад. На акцію також прийшла пані Ольга, яка з Польщі. Каже, завжди стоїть поруч з українцями, всіляко підтримує українську громаду і тому сьогодні пані Ольга тут.

"Я з Польщі і всім серцем підтримую Україну. Поляки розуміють, що Україна бореться за весь світ і проти нашого спільного ворога. Саме тому я тут, щоб висловити солідарність з Україною", — каже учасниця акції Ольга.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Підтримую Україну з 11 років

Про постійну підтримку України говорить і учасник акції, американець з українським корінням Юрій Дайчуківський. Каже, з 11 років розумів, що повинен підтримувати Україну. Нині, і спільно з різними організаціями, і сам особисто допомагає українському війську та не тільки, щоб наблизити допомогу та дати можливість українцям пережити ті непрості часи.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

"Я з 11 років підтримую Україну. Зараз я спільно із декількома організаціями та індивідуально підтримую українських захисників на передовій. Ми також маємо представників у Конгресі, які працюють плідно із українським посольством щодо дипломатичної та військової адвокації, щоб Україна отримала ту всю зброю, яку вона потребує, щоб перемогти", — каже громадський активіст Юрій Дайчуківський.

До слова, наступні два тижні будуть вирішальними у виділенні допомоги Україні на наступний рік. У американському Конгресі досі ведуться розмови про те, якою має бути допомога, скільки її має бути та до яких законопроєктів вона має бути підкріплена. Раніше до Сполучених Штатів на адвокацію також приїхали українські депутати, які зустрічаються із американськими громадами у Штатах, щоб переконати їх у важливості продовження підтримки України.

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Акція біля Білого дому в США на підтримку України. Фото: Уляна Сторощук

Нагадаємо, що США на 50% збільшили фінансування виробництва снарядів. Такі дії спрямовані на допомогу Україні.