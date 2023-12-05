Больше оружия Украине — к Белому Дому вышли активисты поддержать Украину

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Около сотни украинцев собрались возле Белого Дома. Так, волонтеры, общественные активисты и неравнодушные американцы провели акцию на площади возле Белого Дома в Вашингтоне, чтобы в очередной раз напомнить, что война в Украине продолжается, а Украина — борется за весь мир и нуждается в помощи как никогда раньше.

Больше об акции из Вашингтона рассказывает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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"Украине нужно оружие", "Оружие сегодня — победа завтра", "Вооружайте Украину немедленно" — лозунги, с которыми активисты вышли поддержать нашу страну к Белому Дому в Вашингтоне. Митинги здесь проходят ежедневно, однако в этот раз вашингтонская и нью-йоркская общины объединились и вышли на акцию совместно, чтобы в очередной раз напомнить, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Волонтер из Вашингтона Саша Кордияка помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Говорит, сейчас остро ощутим спад интереса к Украине в Америке. Для того чтобы поддерживать украинский вопрос на мировой повестке дня, нужно объединяться, выходить на акции и напоминать о том, что Украина продолжает бороться за свободу всего мира.

"Мы с друзьями пришли для того, чтобы требовать выделения больше оружия для Украины. Мы должны напоминать, что война в стране продолжается. Украина сейчас уже не на первых страницах, и некоторые в США думают, что война закончилась. Мы хотим напомнить, что борьба продолжается, и мы сейчас нуждаемся в помощи как никогда. Быть сейчас здесь — важно, потому что масштабы помощи стали в разы меньше, и нам нужно об этом подчеркивать всегда", — говорит волонтер из Вашингтона Саша Кордияка.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

На акцию ходят каждые выходные

Всеволод Мирный вместе с друзьями организовывает акции в поддержку Украины каждую неделю после начала полномасштабного вторжения. Они каждые выходные собирают общину в Нью-Йорке, чтобы напомнить о потребностях Украины, о важности поставок оружия и о том, что Украина сейчас на щите демократии всего мира.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

"Я не могу стоять в стороне, когда в моей стране война, поэтому я стараюсь делать все, что от меня возможно, чтобы помочь защитникам, а также приходить на протесты и доносить реалии войны в Украине, чтобы американцы поддерживали нас информационно и физически оружием. Все украинцы за границей должны поддерживать Украину всеми возможными способами, и один из них сегодня — это информационная борьба. Содержание повестки, что в Украине продолжается жесткая война, и мы здесь должны бороться всеми силами за Украину", — говорит соорганизатор акции возле Белого дома волонтер из Нью-Йорка Всеволод Мирный.

Украинцев в Вашингтоне поддерживают многие другие общины. На акцию также пришла Ольга, которая из Польши. Говорит, всегда стоит рядом с украинцами, всячески поддерживает украинское общество и поэтому сегодня Ольга здесь.

"Я из Польши и всем сердцем поддерживаю Украину. Поляки понимают, что Украина борется за весь мир и против нашего общего врага. Именно поэтому я здесь, чтобы выразить солидарность с Украиной", — говорит Ольга.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Поддерживаю Украину с 11 лет

О постоянной поддержке Украины говорит и участник акции, американец с украинскими корнями Юрий Дайчуковский. Говорит, с 11-ти лет понимал, что должен поддерживать Украину. Сейчас и совместно с разными организациями, и сам лично помогает украинскому войску и не только, чтобы приблизить помощь и дать возможность украинцам пережить те непростые времена.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

"Я с 11 лет поддерживаю Украину. Сейчас я совместно с несколькими организациями и индивидуально поддерживаю украинских защитников на передовой. У нас также есть представители в Конгрессе, которые работают плодотворно с украинским посольством по дипломатической и военной адвокации, чтобы Украина получила то все оружие, в котором она нуждается, чтобы победить", — говорит общественный активист Юрий Дайчуковский.

Следующие две недели будут решающими в выделении помощи Украине на следующий год. В американском Конгрессе до сих пор ведутся разговоры о том, какой должна быть помощь, сколько ее должно быть и к каким законопроектам она должна быть подкреплена. Ранее в Соединенные Штаты на адвокацию также приехали украинские депутаты, встречающиеся с американскими общинами в Штатах, чтобы убедить их в важности продолжения поддержки Украины.

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Акция у Белого дома в США в поддержку Украины. Фото: Ульяна Сторощук

Напомним, что США на 50% увеличили финансирование производства снарядов. Такие действия направлены на помощь Украине.