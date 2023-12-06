Блинкен объяснил американцам, почему нельзя отменять помощь для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя прекращать поставки помощи Украине, потому что Россия должна проиграть в этой войне. Если же поддержка прекратится, Путин безнаказанно будет продолжать свои агрессивные планы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Читайте также:

Что говорит Блинкен об угрозе прекращения помощи Украине

Блинкен подчеркнул, что прекратить помогать Украине это равно тому, чтобы открыть ящик Пандоры с агрессией. В таком случае российский диктатор Владимир Путин еще больше ощутит всю безнаказанность и будет продолжать свои агрессивные планы.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", — подчеркнул он.

Напомним, недавно Джо Байден высказал свою позицию по поводу вероятного прекращения помощи Украине от США. По его словам, это невозможно.

Кроме того, вчера в Сенате США состоялся брифинг, где должны обсудить дальнейшую судьбу военной помощи для Украины. Однако брифинг превратился в шум и хаос, а республиканцы и демократы не смогли найти общее мнение о поддержке нашего государства.