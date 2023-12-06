Галас та хаос — ЗМІ розповіли подробиці брифінгу в США, де мав виступити Зеленський

Засідання Сенату США. Фото: Shutterstock/Fotodom

Вчора у Сенаті США відбулося засідання, де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Однак брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.

Про це повідомляє The New York Times.

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У виданні розповіли, секретний брифінг, де були присутні представники адміністрації Байдена, перетворився на галас та хаос. Республіканці не знайшли спільної мови з демократами щодо підтримки нашої держави. Сенатори наголосили, що зустріч була напруженою і мало чим допомогла вийти з глухого кута. Суперечки здійнялися до такого рівня, що деякі республіканці навіть пішли з брифінгу раніше.

Як відомо, сенатори-республіканці, які залишили брифінг, заявили, що їх обурило те, що представники адміністрації відмовилися відповідати на їхні запитання про безпеку кордону, яка, на їхню думку, була необхідною умовою для будь-якого плану надсилання екстреної допомоги американським союзникам.

"Вони хочуть десятки мільярдів доларів, щоб допомогти нашим друзям і союзникам за кордоном, але вони не бажають робити все необхідне, щоб запобігти потенційній кризі на нашому кордоні. Адміністрацію Байдена це, здається, просто не хвилює", — сказав сенатор-республіканець Джон Корнін.

Водночас сенатор-демократ Марк Ворнер наголосив, якщо США припинять допомогати Україні, то ці наслідки "переслідуватимуть" Америку ще протягом десятиліть.

Зазначається, що брифінг відбувся якраз напередодні досить важливого голосування в Сенаті щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю в розмірі майже 111 мільярдів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден висловив свою позицію щодо ймовірного припинення допомоги Україні від США. За його словами, це неможливо.

Додамо, конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену.