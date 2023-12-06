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Шумиха и хаос — СМИ рассказали подробности брифинга в США, где должен выступить Зеленский

6 декабря 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шумиха и хаос — СМИ рассказали подробности брифинга в США, где должен выступить Зеленский
Заседание Сената США. Фото: Shutterstock/Fotodom
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера в Сенате США состоялось заседание, где обсудили дальнейшую судьбу военной помощи для Украины. Однако брифинг превратился в шум и хаос, а республиканцы и демократы не смогли найти общее мнение о поддержке нашего государства.

Об этом сообщает The New York Times.

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В издании рассказали, секретный брифинг, где присутствовали представители администрации Байдена, превратился в шум и хаос. Республиканцы не нашли общего языка с демократами о поддержке нашего государства. Сенаторы подчеркнули, что встреча была напряженной и мало чем помогла выйти из тупика. Споры поднялись до такого уровня, что некоторые республиканцы даже ушли с брифинга раньше.

Как известно, покинувшие брифинг сенаторы-республиканцы заявили, что их возмутило то, что представители администрации отказались отвечать на их вопросы о безопасности границы, которая, по их мнению, являлась необходимым условием для любого плана отправки экстренной помощи американским союзникам.

"Они хотят десятки миллиардов долларов, чтобы помочь нашим друзьям и союзникам за границей, но они не желают делать все необходимое, чтобы предотвратить потенциальный кризис на нашей границе. Администрацию Байдена это, кажется, просто не волнует", — сказал сенатор-республиканец Джон Корнин.

В то же время сенатор-демократ Марк Уорнер подчеркнул, если США прекратят помогать Украине, то эти последствия будут "преследовать" Америку еще в течение десятилетий.

Отмечается, что брифинг состоялся как раз накануне достаточно важного голосования в Сенате по законопроекту о помощи Украине и Израилю в размере почти 111 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Джо Байден высказал свою позицию по поводу вероятного прекращения помощи Украине от США. По его словам, это невозможно.

Конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.

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