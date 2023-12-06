США впервые выдвинули обвинение группе военных РФ за пытки в Украине

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки предъявили обвинение четырем российским военным. Они обвиняются в совершении военных преступлений на территории Украины.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

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Первый случай в истории

Отмечается, что Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил подозрение в пытках и жестоком обращении с американским гражданином четырем военным РФ. По информации Офиса генпрокурора Украины, этот случай стал первым за всю историю, когда Америка обвинила Россию в совершении военных преступлений. Гарланд заявил, что этот случай также первый, когда по Закону США о военных преступлениях привлекают к ответственности.

В США обвинили военных РФ в пытках в Украине

"Идентифицированы четыре человека, подозреваемые в том, что они похитили пострадавшего из дома, в котором он проживал в с. Милово в Херсонской области. По информации американской стороны, пострадавшего незаконно удерживали в течение 10 дней, применяли к нему пытки и жестокое обращение. Били, угрожали насилием и убийством", — отметили в Офисе генпрокурора.

Речь идет о преступниках Сурене Сейрановиче Мкртчяне, Дмитрии Буднике, а также еще двух российских военных Валерии и Назаре. Пока их фамилии США неизвестны.

Сообщается, что Гарланд отметил работу Офиса генпрокурора Украины и поблагодарил за помощь при расследовании преступлений.

Уведомление об обвинении США. Фото: скриншот поста Офиса генпрокурора

Напомним, в Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя прекращать поставки помощи Украине, потому что Россия должна проиграть в этой войне. Если же поддержка прекратится, Путин безнаказанно будет продолжать свои агрессивные планы.