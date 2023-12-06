Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США вперше висунули обвинувачення групі військових РФ за катування в Україні arrow

США вперше висунули обвинувачення групі військових РФ за катування в Україні

6 грудня 2023 19:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
США вперше висунули обвинувачення групі військових РФ за катування в Україні
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення чотирьом російським військовим. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

Читайте також:

Перший випадок в історії

Зазначається, що Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив підозру у катуванні та жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом військовим РФ. За інформацією Офісу генпрокурора України, цей випадок став першим за всю історію, коли Америка звинуватила Росію у вчиненні воєнних злочинів. Гарланд заявив, що цей випадок також є першим, коли за Законом США про воєнні злочини притягують до відповідальності.

У США звинуватили військових РФ у катуваннях в Україні

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали постраждалого з будинку, у якому він проживав у с. Милове у Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували насильством та вбивством", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про злончинців Сурена Сейрановича Мкртчяну, Дмитра Будника, а також ще двох російських військових Валерія та Назара. Наразі їх прізвища США невідомі.

Повідомляється, що Гарланд відзначив роботу Офісу генпрокурора  України та подякував за допомогу під час розслідування злочинів.

Повідомлення про обвинувачення США
Повідомлення про обвинувачення США. Фото: скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ. 

Додамо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі