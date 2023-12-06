США вперше висунули обвинувачення групі військових РФ за катування в Україні

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення чотирьом російським військовим. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США.

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Перший випадок в історії

Зазначається, що Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив підозру у катуванні та жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом військовим РФ. За інформацією Офісу генпрокурора України, цей випадок став першим за всю історію, коли Америка звинуватила Росію у вчиненні воєнних злочинів. Гарланд заявив, що цей випадок також є першим, коли за Законом США про воєнні злочини притягують до відповідальності.

У США звинуватили військових РФ у катуваннях в Україні

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали постраждалого з будинку, у якому він проживав у с. Милове у Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували насильством та вбивством", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про злончинців Сурена Сейрановича Мкртчяну, Дмитра Будника, а також ще двох російських військових Валерія та Назара. Наразі їх прізвища США невідомі.

Повідомляється, що Гарланд відзначив роботу Офісу генпрокурора України та подякував за допомогу під час розслідування злочинів.

Повідомлення про обвинувачення США. Фото: скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ.

Додамо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.