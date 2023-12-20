ООН подтвердила массовые казни мирных людей на оккупированных территориях Украины

Место массового захоронения в Изюме. Фото: Ковальчук Виктор/УНИАН

ООН зафиксировала свыше ста случаев казней мирных граждан российскими солдатами на оккупированных территориях Украины. Таким образом, действия России в Украине можно классифицировать как военные преступления.

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает пресс-служба ООН.

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Фолькер Тюрк указал на многочисленные факты пыток, жестокого обращения с пленными и случаи исчезновения людей.

"С февраля 2022 года мы зафиксировали 142 случая казней гражданских лиц на территориях, которые находятся под контролем или оккупированы российскими вооруженными силами. В этих регионах мы также документировали распространенное применение пыток и жестокого обращения к задержанным, включая сексуальное насилие, а также множество случаев насильственных исчезновений", — отметил Тюрк.

Он также добавил, что Россия неоднократно игнорировала призывы к обеспечению защиты гражданских лиц и защищаемых гражданских объектов от воздействия своих военных действий.

Напомним, в Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя прекращать поставки помощи Украине, потому что Россия должна проиграть в этой войне. Если же поддержка прекратится, Путин безнаказанно будет продолжать свои агрессивные планы.