Обстрел Херсона 20 декабря

Уничтоженный склад гумдопомощи в Херсоне. Фото: Украинский Красный Крест

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу Херсон. Сегодня, в ночь на 20 декабря, армия РФ попала в склад гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что в результате российского обстрела Херсона на складе гуманитарной помощи произошел пожар, из-за которого были полностью уничтожены все вещи для жителей Херсонской области, которые там хранились.

Уничтоженный склад гумдопомощи в Херсоне. Фото: Украинский Красный Крест

"Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается", — добавили в сообщении.

Уничтоженный склад гумдопомощи в Херсоне. Фото: Украинский Красный Крест

Реакция ООН на уничтожение склада гумпомощи в Херсоне

В свою очередь гуманитарный координатор в Украине Дени Браун осудила удары по гуманитарным объектам и другим объектам критической инфраструктуры в Херсоне, пишет пресс-служба ООН.

Уничтоженный склад гумдопомощи в Херсоне. Фото: Украинский Красный Крест

"Я с ужасом восприняла новость о том, что очередная волна неизбирательных ударов со стороны Российской Федерации нанесла ущерб объектам и критически важным запасам по меньшей мере трех гуманитарных организаций в Херсоне сегодня", — отметила она.

По ее словам, были уничтожены склады Общества Красного Креста Украины (ОКК) и местной общественной организации "Щедрик". Кроме того, подверглись разрушениям помещения международной НПО HEKS/EPER.

Уничтоженный склад гумдопомощи в Херсоне. Фото: Украинский Красный Крест

"Эти обстрелы влияют на способность гуманитарных организаций выполнять свою работу по спасению жизней и, в конечном итоге, лишают мирных жителей доступа к помощи, когда они в ней больше всего нуждаются. Жители Херсона — и те, кто живет вдоль всей линии фронта на востоке и юге — действительно несут на себе основное бремя этой войны. Уровень разрушений огромен, и с наступлением зимы помощь необходима как никогда", — подчеркнула Дени Браун.

Напомним, ООН зафиксировала более ста случаев казней мирных граждан российскими солдатами на оккупированных территориях Украины. Таким образом, действия России в Украине можно классифицировать как военные преступления.