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В Херсонській ОВА пояснили, чому ворог вирішив ударити по Чорнобаївці

24 листопада 2023 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Херсонській ОВА пояснили, чому ворог вирішив ударити по Чорнобаївці
Знищений внаслідок ворожого удару будинок. Фото: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни вдарили по Чорнобаївці, оскільки раніше там анонсували похорон військового. Проте місцева влада вжила заходів, щоб прощання з загиблим воїном перенесли на інший час.

Таку думку висловили в Херсонській ОВА.

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Речник адміністрації Олександр Толоконніков зазначив, що обстріляли не те місце, де мав відбутися похорон. Міська влада завчасно звернулася до правоохоронців, щоб церемонію прощання перенесли на інший час і місце.

Однак в ОВА не відкидають версію, що публікація сільської ради може бути повʼязана з ворожою атакою.

Раніше ми повідомляли, що у селі Чорнобаївка Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як у селі Гроза на Харківщині. На цей раз російські солдати не встигли повторити своє жахливе віроломство.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

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