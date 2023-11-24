В Херсонській ОВА пояснили, чому ворог вирішив ударити по Чорнобаївці

Знищений внаслідок ворожого удару будинок. Фото: Херсонська ОВА

Росіяни вдарили по Чорнобаївці, оскільки раніше там анонсували похорон військового. Проте місцева влада вжила заходів, щоб прощання з загиблим воїном перенесли на інший час.

Таку думку висловили в Херсонській ОВА.

Читайте також:

Росіяни хотіли вдарити по поховальній процесії

Речник адміністрації Олександр Толоконніков зазначив, що обстріляли не те місце, де мав відбутися похорон. Міська влада завчасно звернулася до правоохоронців, щоб церемонію прощання перенесли на інший час і місце.

Однак в ОВА не відкидають версію, що публікація сільської ради може бути повʼязана з ворожою атакою.

Раніше ми повідомляли, що у селі Чорнобаївка Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як у селі Гроза на Харківщині. На цей раз російські солдати не встигли повторити своє жахливе віроломство.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.