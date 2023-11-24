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Міг повторитися сценарій Грози — перед обстрілом у Чорнобаївці хоронили військового

24 листопада 2023 00:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міг повторитися сценарій Грози — перед обстрілом у Чорнобаївці хоронили військового
Загиблий боєць ЗСУ Артем Базанов. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Чорнобаївка Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як у селі Гроза на Харківщині. На цей раз російські солдати не встигли повторити своє жахливе віроломство.

Про це повідомляють соцмережі.

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Як повідомляється, вчора сільрада Чорнобаївки публічно анонсувала прощання з полеглим на Донеччині військовослужбовцем Артемом Базановим. У повідомленні чітко відзначили час (12:00 за Києвом) та локацію.

Той самий нині видалений пост. Джерело: соцмережі

Згодом публікація зникла, а прощання відбулося на півтори години раніше.

О 12:15 ЗС РФ завдали удару по Чорнобаївці касетними снарядами. В соцмережах зазначають: якби час прощання з воїном не перенесли, на Херсонщині могла б повторитися трагедія за сценарієм Харківської області.

"Воїна встигли гідно вшанувати та провести в останній шлях до атаки, що відбулася", — повідомляється в мережі.

Артобстріл Чорнобаївки трапився рівно о 12:15. Ймовірно, що затримка відбулася для того, аби на церемонію прощання прийшло більше людей.

Відзначимо, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині 5 жовтня, внаслідок обстрілу загинуло понад 50 осіб. Варто зазначити, що у момент удару у кафе відбувалися поминки за загиблим військовим. 

Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

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