Міг повторитися сценарій Грози — перед обстрілом у Чорнобаївці хоронили військового
У селі Чорнобаївка Херсонської області ледь не повторилася трагедія, як у селі Гроза на Харківщині. На цей раз російські солдати не встигли повторити своє жахливе віроломство.
Про це повідомляють соцмережі.
Сценарій Грози не пройшов
Як повідомляється, вчора сільрада Чорнобаївки публічно анонсувала прощання з полеглим на Донеччині військовослужбовцем Артемом Базановим. У повідомленні чітко відзначили час (12:00 за Києвом) та локацію.
Згодом публікація зникла, а прощання відбулося на півтори години раніше.
О 12:15 ЗС РФ завдали удару по Чорнобаївці касетними снарядами. В соцмережах зазначають: якби час прощання з воїном не перенесли, на Херсонщині могла б повторитися трагедія за сценарієм Харківської області.
"Воїна встигли гідно вшанувати та провести в останній шлях до атаки, що відбулася", — повідомляється в мережі.
Артобстріл Чорнобаївки трапився рівно о 12:15. Ймовірно, що затримка відбулася для того, аби на церемонію прощання прийшло більше людей.
Відзначимо, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині 5 жовтня, внаслідок обстрілу загинуло понад 50 осіб. Варто зазначити, що у момент удару у кафе відбувалися поминки за загиблим військовим.
Нагадаємо, що сьогодні російська армія обстріляла Чорнобаївку. В результаті обстрілу троє людей загинуло, ще четверо зазнали поранень. Також загарбники з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.
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