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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: відомо про 48 загиблих

5 жовтня 2023 15:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: відомо про 48 загиблих
Росіяни обстріляли Харківщину
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 48 загиблих, серед яких є діти. Розбір завалів триває. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак. 

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Повідомляється, що окупанти поцілили по торговому магазині у селі Гроза Куп’янського району.

Станом на зараз, відомо про 48 загиблих, серед яких є дитина — 6-річний хлопчик. Також є 6 поранених. Розбір завалів триває. 

"Показово жорстокий російський злочин — удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", — написав президент України Володимир Зеленський. 

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Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
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Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування. 

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