Росіяни вдарили ракетами по Харківщині: відомо про 48 загиблих

Росіяни обстріляли Харківщину

У четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 48 загиблих, серед яких є діти. Розбір завалів триває.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак.

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Росіяни обстріляли Харківщину

Повідомляється, що окупанти поцілили по торговому магазині у селі Гроза Куп’янського району.

Станом на зараз, відомо про 48 загиблих, серед яких є дитина — 6-річний хлопчик. Також є 6 поранених. Розбір завалів триває.

"Показово жорстокий російський злочин — удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим", — написав президент України Володимир Зеленський.

Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.