Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині: прокурори розпочали розслідування
У четвер, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Наслідки російського обстрілу
Відомо, що російська армія завдала удару близько 12:40. Під прицілом був один з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині.
Ворожі снаряди поцілили по лікарні і станції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки повністю зруйнований четвертий поверх закладу, ще один — частково. Також пошкоджені автомобілі "швидкої допомоги".
Попередньо, постраждав водій та фельдшер закладу охорони здоров’я. Однак, точні дані уточнюються.
За фактом ворожого обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, впродовж 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.