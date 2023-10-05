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Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині: прокурори розпочали розслідування

5 жовтня 2023 13:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині: прокурори розпочали розслідування
Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

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Наслідки російського обстрілу 

Відомо, що російська армія завдала удару близько 12:40. Під прицілом був один з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині.

Ворожі снаряди поцілили по лікарні і станції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки повністю зруйнований четвертий поверх закладу, ще один — частково. Також пошкоджені автомобілі "швидкої допомоги". 

Попередньо, постраждав водій та фельдшер закладу охорони здоров’я. Однак, точні дані уточнюються.

За фактом ворожого обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування. 

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Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
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Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Нагадаємо, впродовж 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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