Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині: прокурори розпочали розслідування

Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У четвер, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Відомо, що російська армія завдала удару близько 12:40. Під прицілом був один з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині.

Ворожі снаряди поцілили по лікарні і станції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки повністю зруйнований четвертий поверх закладу, ще один — частково. Також пошкоджені автомобілі "швидкої допомоги".

Попередньо, постраждав водій та фельдшер закладу охорони здоров’я. Однак, точні дані уточнюються.

За фактом ворожого обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування.

Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Наслідки російського обстрілу Херсонщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Нагадаємо, впродовж 3 жовтня російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.