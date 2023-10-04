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Ворог продовжує безжально обстрілювати Херсонську область: є загиблий та поранені

4 жовтня 2023 07:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог продовжує безжально обстрілювати Херсонську область: є загиблий та поранені
Наслідки обстрілів у Херсоні. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, по самому Херсону противник випустив 39 снарядів. 

Куди влучили росіяни

Вони обстрілювали різну цивільну інфраструктуру області, а саме:

  • адмінбудівлю,
  • навчальний заклад,
  • пошту,
  • церкви,
  • аптеки,
  • територію агропідприємства у Херсонському районі,
  • будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі,
  • територію парку та заводу в Херсоні.
обстріли Херсонщини
Скриншот допису

Скільки людей постраждало

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 — дістали поранення", — додав Прокудін

Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. Мер Олешок пояснив, чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим.

Також ми писали, що у Херсонській області будуть судити чергового російського загарбника. Під час окупації він залякував і ґвалтував місцеву жительку.

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