Ворог продовжує безжально обстрілювати Херсонську область: є загиблий та поранені
Протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, по самому Херсону противник випустив 39 снарядів.
Куди влучили росіяни
Вони обстрілювали різну цивільну інфраструктуру області, а саме:
- адмінбудівлю,
- навчальний заклад,
- пошту,
- церкви,
- аптеки,
- територію агропідприємства у Херсонському районі,
- будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі,
- територію парку та заводу в Херсоні.
Скільки людей постраждало
"Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 — дістали поранення", — додав Прокудін
Нагадаємо, в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбувається примусова паспортизація за межами адекватності. Без російських паспортів українцям відмовляють у наданні медичної допомоги, а автівки на українських номерах можуть взагалі забрати. Мер Олешок пояснив, чи можуть люди з українськими паспортами виїхати з Херсонщини у Крим.
Також ми писали, що у Херсонській області будуть судити чергового російського загарбника. Під час окупації він залякував і ґвалтував місцеву жительку.