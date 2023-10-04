Враг продолжает безжалостно обстреливать Херсонскую область: есть погибший и раненые

Последствия обстрела в Херсоне. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, по самому Херсону противник выпустил 39 снарядов.

Куда попали россияне

Они обстреливали разную гражданскую инфраструктуру области, а именно:

админздание,

учебное заведение,

почту,

церкви,

аптеки,

территорию агропредприятия в Херсонском районе,

здания учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе,

территорию парка и завода в Херсоне.

Скриншот сообщения

Сколько человек пострадало

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 16 — получили ранения", — добавил Прокудин.

Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области происходит принудительная паспортизация за пределами адекватности. Без российских паспортов украинцам отказывают в оказании медицинской помощи, а автомобили на украинских номерах могут вообще забрать. Мэр Олешек объяснил, могут ли люди с украинскими паспортами уехать из Херсона в Крым.

Также мы писали, что в Херсонской области будут судить очередного российского захватчика. Во время оккупации он запугивал и насиловал местную жительницу.