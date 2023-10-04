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Враг продолжает безжалостно обстреливать Херсонскую область: есть погибший и раненые

4 октября 2023 07:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг продолжает безжалостно обстреливать Херсонскую область: есть погибший и раненые
Последствия обстрела в Херсоне. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, по самому Херсону противник выпустил 39 снарядов.

Куда попали россияне

Они обстреливали разную гражданскую инфраструктуру области, а именно:

  • админздание,
  • учебное заведение,
  • почту,
  • церкви,
  • аптеки,
  • территорию агропредприятия в Херсонском районе,
  • здания учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе,
  • территорию парка и завода в Херсоне.
обстрелы Херсонщины
Скриншот сообщения

Сколько человек пострадало

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 16 — получили ранения", — добавил Прокудин.

Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области происходит принудительная паспортизация за пределами адекватности. Без российских паспортов украинцам отказывают в оказании медицинской помощи, а автомобили на украинских номерах могут вообще забрать. Мэр Олешек объяснил, могут ли люди с украинскими паспортами уехать из Херсона в Крым.

Также мы писали, что в Херсонской области будут судить очередного российского захватчика. Во время оккупации он запугивал и насиловал местную жительницу.

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