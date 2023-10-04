Враг продолжает безжалостно обстреливать Херсонскую область: есть погибший и раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, по самому Херсону противник выпустил 39 снарядов.
Куда попали россияне
Они обстреливали разную гражданскую инфраструктуру области, а именно:
- админздание,
- учебное заведение,
- почту,
- церкви,
- аптеки,
- территорию агропредприятия в Херсонском районе,
- здания учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе,
- территорию парка и завода в Херсоне.
Сколько человек пострадало
"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 16 — получили ранения", — добавил Прокудин.
Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области происходит принудительная паспортизация за пределами адекватности. Без российских паспортов украинцам отказывают в оказании медицинской помощи, а автомобили на украинских номерах могут вообще забрать. Мэр Олешек объяснил, могут ли люди с украинскими паспортами уехать из Херсона в Крым.
Также мы писали, что в Херсонской области будут судить очередного российского захватчика. Во время оккупации он запугивал и насиловал местную жительницу.