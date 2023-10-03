Росіяни завдали авіаудару по Херсонщині: під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що відомо

За його словами, внаслідок обстрілу постраждало троє мирних жителів. Він додав, що під завалами можуть перебувати люди.

Наразі дані уточнюються.

Скриншот допису

Нагадаємо, за попередню добу російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни вдалися до жорсткіших методів примусу видачі російських паспортів. Для того, щоб перетнути кордон з РФ, потрібно зробити паспорт країни-агресора.