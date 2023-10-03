Зруйновані церкви, школи та будинки: окупанти 80 разів за добу обстріляли Херсонщину
За попередню добу російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
За попередню добу, 2 жовтня, окупанти здійснили 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА по області. По самому Херсону росіяни випустили 60 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торгівельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні", — розповідає Прокудін.
Внаслідок чергового цинічного обстрілу двоє людей загинули, ще семеро — поранені.
Нагадаємо, 2 жовтня, російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК у Дніпропетровській області. Таким чином ворог намагався зірвати підготовку до опалювального сезону.