Росія обстріляла склад ДТЕК на Дніпропетровщині
У понеділок, 2 вересня, російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК у Дніпропетровській області. Таким чином ворог намагався зірвати підготовку до опалювального сезону.
Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.
Атака по складу ДТЕК
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.
Наразі у компанії оцінюють збитки, а також шукають шляхи для того, щоб перекрити потребу у знищених матеріалах.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.
Додамо, 2 жовтня близько 06:00 росіяни знову атакували Херсон. Під приціл потрапили історичні будівлі та Святодухівський кафедральний собор.
Також ми писали, у ніч проти 2 жовтня російські війська обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами. Силам ППО вдалося ліквідувати три ворожі цілі.