Росія обстріляла склад ДТЕК на Дніпропетровщині

Фахівці ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

У понеділок, 2 вересня, російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК у Дніпропетровській області. Таким чином ворог намагався зірвати підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК.

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Атака по складу ДТЕК

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Наразі у компанії оцінюють збитки, а також шукають шляхи для того, щоб перекрити потребу у знищених матеріалах.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.

Додамо, 2 жовтня близько 06:00 росіяни знову атакували Херсон. Під приціл потрапили історичні будівлі та Святодухівський кафедральний собор.

Також ми писали, у ніч проти 2 жовтня російські війська обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами. Силам ППО вдалося ліквідувати три ворожі цілі.