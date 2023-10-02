Россия обстреляла склад ДТЭК на Днепропетровщине

Специалисты ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

В понедельник, 2 сентября, российские оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области. Таким образом, враг пытался сорвать подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК.

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Сообщается, что в результате вражеской атаки были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

В настоящее время в компании оценивают убытки, а также ищут пути для того, чтобы перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупаны 71 раз обстреляли Херсонщину из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.

Добавим, 2 октября около 06:00 россияне снова атаковали Херсон. Под прицел попали исторические постройки и Святодуховский кафедральный собор.

Также мы писали, что в ночь на 2 октября российские войска обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.