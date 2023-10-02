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Росіяни з "Градів" та артилерії обстрілювали Херсонщину: постраждали діти

2 жовтня 2023 08:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни з "Градів" та артилерії обстрілювали Херсонщину: постраждали діти
Наслідки обстрілу у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, ворог обстрілював населені пункти регіону з:

  • мінометів,
  • артилерії,
  • "Градів",
  • танків,
  • ПТРК,
  • авіації,
  • БпЛА.

Обстріли цивільної інфраструктури

Він додав, що армія РФ влучила в:

  • житлові квартали населених пунктів Херсонської області,
  • територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі;
  • магазин,
  • будівлі навчального та медичного закладів,
  • об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі. 
наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Скільки людей постраждало

Внаслідок цього одна людина загинула, ще шість отримали поранення, серед них двоє дітей.

"Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація  про руйнування встановлюється", — зазначив Прокудін.

обстріли Херсонщини
Скриншот допису

Своєю чергою в Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що через нічний обстріл міста постраждала матір з двома дітьми.

"Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку. Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їхня матір", — зазначили у повідомленні.

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Під час обстрілу постраждалі перебували у себе в будинку. 

У прокуратурі додали, що окупанти протягом всієї ночі гатили по центральній частині Херсону. Внаслідок цього було пошкоджено будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти.

Нагадаємо, армія РФ продовжує тероризувати Херсонську область. Так, у неділю, 1 жовтня, близько 16:50 росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

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