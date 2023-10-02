Россияне из "Градов" и артиллерии обстреливали Херсон: пострадали дети

Последствия обстрелов в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

За прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, враг обстреливал населенные пункты региона из:

минометов,

артиллерии,

"Градов",

танков,

ПТРК,

авиации,

БпЛА.

Обстрелы гражданской инфраструктуры

Он добавил, что армия РФ попала в:

жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области,

территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе;

магазин,

здания учебного и медицинского учреждений,

критическую инфраструктуру в Бериславском районе.

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сколько человек пострадало

В результате один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них двое детей.

"Сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушении устанавливается", — отметил Прокудин.

Скриншот сообщения

В свою очередь в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что из-за ночного обстрела города пострадали мать с двумя детьми.

"Из-за артиллерийских обстрелов произошло возгорание частного дома. Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", — отметили в сообщении.

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

При обстреле пострадавшие находились у себя в доме.

В прокуратуре добавили, что оккупанты в течении всей ночи били по центральной части Херсона. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.

Напомним, армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.