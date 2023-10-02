Россияне из "Градов" и артиллерии обстреливали Херсон: пострадали дети
За прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Из чего били россияне
По его словам, враг обстреливал населенные пункты региона из:
- минометов,
- артиллерии,
- "Градов",
- танков,
- ПТРК,
- авиации,
- БпЛА.
Обстрелы гражданской инфраструктуры
Он добавил, что армия РФ попала в:
- жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области,
- территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе;
- магазин,
- здания учебного и медицинского учреждений,
- критическую инфраструктуру в Бериславском районе.
Сколько человек пострадало
В результате один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них двое детей.
"Сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушении устанавливается", — отметил Прокудин.
В свою очередь в Херсонской областной прокуратуре уточнили, что из-за ночного обстрела города пострадали мать с двумя детьми.
"Из-за артиллерийских обстрелов произошло возгорание частного дома. Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", — отметили в сообщении.
При обстреле пострадавшие находились у себя в доме.
В прокуратуре добавили, что оккупанты в течении всей ночи били по центральной части Херсона. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.
Напомним, армия РФ продолжает терроризировать Херсонскую область. Так, в воскресенье, 1 октября, около 16:50 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.