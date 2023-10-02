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У Херсоні РФ обстріляла історичні будівлі та Святодухівський собор

2 жовтня 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Херсоні РФ обстріляла історичні будівлі та Святодухівський собор
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні. Фото: Мост\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 2 жовтня, близько 06:00, російські окупанти черговий раз атакували Херсон. Під приціл потрапили історичні будівлі та Святодухівський кафедральний собор.

Про це повідомляють у місцеву пабліку в Telegram.

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Відтак, ранкова російська атака прийшлася по історичному центрі Херсону. Зокрема, постраждав Святодухівський кафедральний собор. А саме, фасад будівлі та сходи, також вибито вікна. Всередині храм залишився цілим.

Окрім цього, пошкодження отримали декілька житлових будинків.

Обстріл Херсону
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні. Фото: Мост\Telegram

 

Обстріл Херсону
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні. Фото: Мост\Telegram
Обстріл Херсону
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні. Фото: Мост\Telegram

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину з різних видів зброї. Внаслідок цього загинула людина, ще шість отримали поранення.

Додамо, у ніч проти 2 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними дронами. Силам ППО вдалося ліквідувати три ворожі цілі.

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