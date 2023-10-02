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В Херсоне РФ обстреляла исторические здания и Святодуховский собор

2 октября 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсоне РФ обстреляла исторические здания и Святодуховский собор
Последствия вражеских обстрелов в Херсоне. Фото: Мост\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 2 октября, около 06:00, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под прицел попали исторические постройки и Святодуховский кафедральный собор.

Об этом сообщают в местном паблике в Telegram.

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Следовательно, утренняя российская атака пришлась по историческому центру Херсона. В частности, пострадал Святодуховский кафедральный собор. А именно, фасад здания и лестницы, также выбиты окна. Внутри храм остался целым.

Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов.

Обстрел Херсона
Последствия вражеских обстрелов в Херсоне. Фото: Мост\Telegram
Обстрел Херсона
Последствия вражеских обстрелов в Херсоне. Фото: Мост\Telegram
Обстрел Херсона
Последствия вражеских обстрелов в Херсоне. Фото: Мост\Telegram

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.

Добавим, в ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.

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