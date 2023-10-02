В Херсоне РФ обстреляла исторические здания и Святодуховский собор
В понедельник, 2 октября, около 06:00, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под прицел попали исторические постройки и Святодуховский кафедральный собор.
Об этом сообщают в местном паблике в Telegram.
Оккупанты обстреляли исторический центр Херсона
Следовательно, утренняя российская атака пришлась по историческому центру Херсона. В частности, пострадал Святодуховский кафедральный собор. А именно, фасад здания и лестницы, также выбиты окна. Внутри храм остался целым.
Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину из разных видов оружия. В результате погиб человек, еще шесть получили ранения.
Добавим, в ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. Силам ПВО удалось ликвидировать три враждебных цели.