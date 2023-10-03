Разрушены церкви, школы и дома: оккупанты 80 раз в сутки обстреляли Херсонскую область
За предыдущие сутки российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
За предыдущие сутки, 2 октября, оккупанты совершили 80 обстрелов, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БпЛА по области. По самому Херсону россияне выпустили 60 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений, церкви, гуманитарного штаба, торгового центра, автоцентра, завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне", — рассказывает Прокудин.
В результате очередного циничного обстрела два человека погибли, еще семь — ранены.
Напомним, 2 октября, российские оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области. Таким образом, враг пытался сорвать подготовку к отопительному сезону.