Россияне нанесли авиаудар по Херсонской области: под завалами могут быть люди
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Антоновке, Херсонская область. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Что известно
По его словам, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Он добавил, что под завалами могут находиться люди.
В настоящее время данные уточняются.
Напомним, за предыдущие сутки российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.
Также мы писали, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.