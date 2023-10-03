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Россияне нанесли авиаудар по Херсонской области: под завалами могут быть люди

3 октября 2023 14:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне нанесли авиаудар по Херсонской области: под завалами могут быть люди
Последствия обстрелов Херсона. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Антоновке, Херсонская область. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Что известно

По его словам, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Он добавил, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время данные уточняются.

удар по Антоновке
Скриншот сообщения

Напомним, за предыдущие сутки российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне прибегли к более жестким методам принуждения выдачи российских паспортов. Для того чтобы пересечь границу с РФ, нужно сделать паспорт страны-агрессора.

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