На Херсонщині судитимуть окупанта, який ґвалтував місцеву жительку

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Херсонській області будуть судити чергового російського загарбника. Під час окупації він залякував і ґвалтував місцеву жительку.

Про це пише пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

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Слідчі встановили, що він є уродженцем Дагестану, молодшим сержантом 94-го полку оперативного призначення Росгвардії.

Окупант, який вчиняв воєнні злочини на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Злочинні дії окупанта

Під час того, як частина території Херсонщини перебувала під окупацією, він постійно вчиняв психологічне і фізичне насильство над жінкою.

"Залякуючи груповим зґвалтуванням, він змушував вступати з ним у статевий зв’язок. Також він вихвалявся тим, що затримує місцевих жителів та піддає їх тортурам. Свої дії пояснював тим, що виконує завдання російських спецслужб", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець РФ продовжував знущатися над жінкою, незважаючи на те, що вона скаржилась на погане самопочуття. Він наказував їй приймати невідомі ліки, від яких місцевій жительці було ще гірше.

Покарання для загарбника

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання поспілкувався з 15 особами, які утримувалися в ізоляторах і зазнали катувань на Херсонщині. Кожна історія, наповнена болісними спогадами та втратами, викриває чергові злочини російських окупантів.