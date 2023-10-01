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Росія готує виставку на підтримку окупації територій України

1 жовтня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія готує виставку на підтримку окупації територій України
Російський окупант поруч з авто з російською символікою. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія намагається створити видимість міжнародної підтримки своїх дій на території України. Так, зараз загарбники готуються до проведення виставки, метою якої є "легалізація" окупації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"В листопаді росіяни відкриють в Москві, на території ВДНГ, виставку-форум "Росія", яка триватиме до 12 квітня 2024 року. Ми б на неї не звернули увагу якби не важливий нюанс — вся виставка спрямована на "легалізацію" окупації", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виставку також можна буде переглянути онлайн англійською мовою. Одним із "завдань" буде "вгадай місто за фотографією" із кадрами міст України.

Також ще одним експонатом буде "міст часу", за допомогою якого росіяни переконуватимуть усіх, що загарбані українські території нібито належать Росії. Більше того є ймовірність, що на події будуть присутні представники адміністрацій окупованих територій.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни дозволили "ремонт та реставрацію" культурних та історичних об’єктів фірмам без відповідних ліцензій. Відтепер окупанти без відповідних дозволів укладають договори з невідомими підрядками.

Також ми писали, що з початку 2023 року російські окупанти змогли захопити близько 500 кв. км території України. Це менше площі Києва (839 кв. км) або Нью-Йорка (783,8 кв. км). 

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