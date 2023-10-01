Россия готовит выставку в поддержку оккупации территорий Украины

Российский оккупант рядом с автомобилем с российской символикой. Фото: google.com

Россия пытается создать видимость международной поддержки своих действий на территории Украины. Так, сейчас захватчики готовятся к проведению выставки, целью которой является "легализация" оккупации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В ноябре россияне откроют в Москве, на территории ВДНХ, выставку-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года. Мы бы на нее не обратили внимание, если бы не важный нюанс — вся выставка направлена на "легализацию" оккупации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставку можно будет просмотреть онлайн на английском языке. Одной из "задач" будет "угадай город по фотографии" с кадрами городов Украины.

Также еще одним экспонатом будет "мост времени", с помощью которого россияне будут убеждать всех, что захваченные украинские территории якобы принадлежат России. Более того, есть вероятность, что на событиях будут присутствовать представители администраций оккупированных территорий.

Напомним, что на временно оккупированных территориях россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов фирм без соответствующих лицензий. Теперь оккупанты без соответствующих разрешений заключают договоры с неизвестными подстроками.

Также мы писали, что с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).