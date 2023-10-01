Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия готовит выставку в поддержку оккупации территорий Украины arrow

Россия готовит выставку в поддержку оккупации территорий Украины

1 октября 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия готовит выставку в поддержку оккупации территорий Украины
Российский оккупант рядом с автомобилем с российской символикой. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия пытается создать видимость международной поддержки своих действий на территории Украины. Так, сейчас захватчики готовятся к проведению выставки, целью которой является "легализация" оккупации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Россияне готовятся к выставке об оккупации украинских территорий

"В ноябре россияне откроют в Москве, на территории ВДНХ, выставку-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года. Мы бы на нее не обратили внимание, если бы не важный нюанс — вся выставка направлена на "легализацию" оккупации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставку можно будет просмотреть онлайн на английском языке. Одной из "задач" будет "угадай город по фотографии" с кадрами городов Украины.

Также еще одним экспонатом будет "мост времени", с помощью которого россияне будут убеждать всех, что захваченные украинские территории якобы принадлежат России. Более того, есть вероятность, что на событиях будут присутствовать представители администраций оккупированных территорий.

Напомним, что на временно оккупированных территориях россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов фирм без соответствующих лицензий. Теперь оккупанты без соответствующих разрешений заключают договоры с неизвестными подстроками.

Также мы писали, что с начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева (839 кв. км) или Нью-Йорка (783,8 кв. км).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз