Цього року окупанти змогли захопити в Україні територію меншу за Київ, — NYT

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

З початку 2023 року російські окупанти змогли захопити близько 500 км² території України. Це менше площі Києва (839 км²) або Нью-Йорка (783,8 км²).

Про це повідомляє The New York Times.

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Окуповані території

За інформацією NYT з посиланням на дані Інституту вивчення війни, росіяни цього року захопили близько 857 км², однак українські військові повернули вже 370 км² з них. Станом на сьогодні ворог утримує близько 487 км².

Тимчасово окуповані території в Україні. Фото: NYT

"Росія контролює близько 18 відсотків території України — це територія, яка перевищує площу Швейцарії. Це включає Крим і частину східної України, яку вона окупувала з 2014 року", — йдеться у матеріалі.

З початку війни у 2014 році росіяни захопили близько 7% території та ще 10% з 24 лютого 2022 року. У 2023 році ця цифра становила лише 0,08%.

NYT пише, що цей рік обидві сторони розпочали з планування амбітних наступів, але лінія фронту практично не зрушила. Росія хотіла захопити східний Донбас, а Україна мала на меті розколоти російські сили наступом на півдні.

"Цього року Росія та Україна зіткнулися зі схожими викликами. Обидві сторони ведуть боротьбу за позиції, які залишаються в основному закріпленими протягом місяців або навіть років у деяких частинах східної України. Досвідчені війська та командири, які були вбиті раніше під час війни, були замінені новобранцями, які часто не мають достатньої підготовки", — йдеться у матеріалі.

Аналіз даних Інституту вивчення війни свідчить, що серпень 2023 року став місяцем із найменшими територіальними завоюваннями з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 330 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки та БпЛА.

Також ми писали, заступник командира батальйону 5 ОШБр ЗСУ Олексій Тарасенко розповів, що звільнення Кліщіївки у Донецькій області — складна та тривала операція українських військ. Зараз населений пункт повністю під контролем ЗСУ.

Додамо, керівник Офісу Президент Андрій Єрмак показав, як українські військові скидають "подарунки" для російських окупантів. Він назвав це "камінням з неба".