Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В этом году оккупанты смогли захватить в Украине территорию меньше Киева, — NYT arrow

В этом году оккупанты смогли захватить в Украине территорию меньше Киева, — NYT

28 сентября 2023 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В этом году оккупанты смогли захватить в Украине территорию меньше Киева, — NYT
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 км² территории Украины. Это меньше площади Киева (839 км²) или Нью-Йорка (783,8 км²).

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Оккупированные территории

По информации NYT со ссылкой на данные Института изучения войны, россияне в этом году захватили около 857 км², однако украинские военные вернули уже 370 км² из них. На сегодня враг удерживает около 487 км².

null
Временно оккупированные территории в Украине. Фото: NYT

"Россия контролирует около 18 процентов территории Украины — это территория, которая превышает площадь Швейцарии. Это включает Крым и часть восточной Украины, которую она оккупировала с 2014 года", — говорится в материале.

С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составила всего 0,08%.

NYT пишет, что этот год обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась. Россия хотела захватить восточный Донбасс, а Украина имела целью расколоть российские силы наступлением на юге.

"В этом году Россия и Украина столкнулись с похожими вызовами. Обе стороны ведут борьбу за позиции, которые остаются в основном закрепленными в течение месяцев или даже лет в некоторых частях восточной Украины. Опытные войска и командиры, которые были убиты ранее во время войны, были заменены новобранцами, которые часто не имеют достаточной подготовки", — говорится в материале.

Анализ данных Института изучения войны свидетельствует, что август 2023 года стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Также мы писали, заместитель командира батальона 5 ОШБр ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что освобождение Клещиевки в Донецкой области — сложная и длительная операция украинских войск. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем ВСУ.

Добавим, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз