В этом году оккупанты смогли захватить в Украине территорию меньше Киева, — NYT

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

С начала 2023 года российские оккупанты смогли захватить около 500 км² территории Украины. Это меньше площади Киева (839 км²) или Нью-Йорка (783,8 км²).

Об этом сообщает The New York Times.

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Оккупированные территории

По информации NYT со ссылкой на данные Института изучения войны, россияне в этом году захватили около 857 км², однако украинские военные вернули уже 370 км² из них. На сегодня враг удерживает около 487 км².

Временно оккупированные территории в Украине. Фото: NYT

"Россия контролирует около 18 процентов территории Украины — это территория, которая превышает площадь Швейцарии. Это включает Крым и часть восточной Украины, которую она оккупировала с 2014 года", — говорится в материале.

С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составила всего 0,08%.

NYT пишет, что этот год обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась. Россия хотела захватить восточный Донбасс, а Украина имела целью расколоть российские силы наступлением на юге.

"В этом году Россия и Украина столкнулись с похожими вызовами. Обе стороны ведут борьбу за позиции, которые остаются в основном закрепленными в течение месяцев или даже лет в некоторых частях восточной Украины. Опытные войска и командиры, которые были убиты ранее во время войны, были заменены новобранцами, которые часто не имеют достаточной подготовки", — говорится в материале.

Анализ данных Института изучения войны свидетельствует, что август 2023 года стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Также мы писали, заместитель командира батальона 5 ОШБр ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что освобождение Клещиевки в Донецкой области — сложная и длительная операция украинских войск. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем ВСУ.

Добавим, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".