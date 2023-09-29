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Пам'ятки культури в окупації: чим їм загрожують окупанти

29 вересня 2023 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пам'ятки культури в окупації: чим їм загрожують окупанти
Знищена церква на Запоріжжі. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях росіяни дозволили "ремонт та реставрацію" культурних та історичних об’єктів фірмам без відповідних ліцензій. Відтепер окупанти без відповідних дозволів укладають договори з невідомими підрядками.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву

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Пам'ятки культури в окупації

У ЦНС розповіли, що росіяни дозволили "ремонт та реставрацію" культурних та історичних об’єктів на ТОТ фірмам без відповідних ліцензій.

Тобто, тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам’яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів. Водночас у самій РФ це заборонено. 

"Відповідний наказ видало міністерство "культури" країни-терориста. Схоже, що в кремлі усвідомили недовговічність свого панування на ТОТ, адже наказ фактично дозволяє фірмам-прокладкам з орбіти "губернаторів" заробляти гроші на "ремонті" поки є час", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві наголосили, що усі культурно-історичні  пам’ятки охороняються Законом України й після звільнення окупованих територій кожен, хто паплюжив надбання України буде нести відповідальність. 

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 250 об'єктів української культурної спадщини. Україна не збирається це прощати ворогу і готує позов до міжнародних судових інстанцій.

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