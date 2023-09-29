Достопримечательности культуры в оккупации: чем им угрожают оккупанты

Уничтожена церковь в Запорожской области. Фото: Укринформ

На временно оккупированных территориях россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов фирм без соответствующих лицензий. Теперь оккупанты без соответствующих разрешений заключают договоры с неизвестными подстроками.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на ТОТ фирмам без соответствующих лицензий.

То есть теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников вновь подрядчикам, не имеющим разрешений. В то же время, в самой РФ это запрещено.

"Соответствующий приказ издало министерство "культуры" страны-террориста. Похоже, что в кремле осознали недолговечность своего господства на ТОТ, ведь приказ фактически позволяет фирмам-прокладкам с орбиты "губернаторов" зарабатывать деньги на "ремонте", пока есть время", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все культурно-исторические памятники охраняются Законом Украины и после освобождения оккупированных территорий каждый, кто оскорбил достояние Украины, будет нести ответственность.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения Россия разрушила 250 объектов украинского культурного наследия. Украина не собирается прощать это врагу и готовит иск к международным судебным инстанциям.