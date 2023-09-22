Ворог зруйнував в Україні 250 об'єктів культурної спадщини

Спасо-Преображенський собор після атаки 23 липня. Фото: Суспільне Одеса

За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 250 об'єктів української культурної спадщини. Україна не збирається це прощати ворогу і готує позов до міжнародних судових інстанцій.

Про це на Форумі "Українська культурна спадщина" заявив т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Повідомляє Міністерство культури України.

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У Міністерстві культури України повідомили, що за період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року російська армія пошкодила або зруйнувала 823 об’єкти культурної спадщини України. Це об’єкти:

національного значення — 109;

місцевого значення — 650;

щойно виявлені — 64.

За словами т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій за порушення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

"Мета агресора — знищити українську ідентичність — усе, що робить нашу націю унікальною — нашу мову, традиції, історичну та культурну спадщину. Доказ тому — численні воєнні злочини проти культурної спадщини. Ми сьогодні маємо великий виклик не просто документувати ці злочини, а й здійснювати роботи з реставрації та відновлення функціонування наших пам’яток. Злочини росії в Україні знаходять справедливий осуд на міжнародному рівні", — зазначив Ростислав Карандєєв.

Він також зазначив, що Україна очікує розширення співпраці з міжнародними організаціями щодо розробки актуальної методики оцінки збитків.

Нагадаємо, у Німеччині будують скульптуру з бетонних блоків під назвою "Піраміда часу", яку планують завершити до 3183 року. Сама ідея будівництва належить художнику Манфреду Лаберу.

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