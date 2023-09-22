Враг разрушил в Украине 250 объектов культурного наследия

Спасо-Преображенский собор после атаки 23 июля. Фото: Общественное Одесса

За время полномасштабного вторжения Россия разрушила 250 объектов украинского культурного наследия. Украина не собирается прощать это врагу и готовит иск к международным судебным инстанциям.

Об этом на Форуме "Украинское культурное наследие" заявил в.и.о министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Сообщает Министерство культуры Украины.

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В Министерстве культуры Украины сообщили, что за период с 24 февраля 2022 по 25 августа 2023 российская армия повредила или разрушила 823 объекта культурного наследия Украины. Это объекты:

национального значения — 109;

местного значения — 650;

только что обнаруженные — 64.

По словам в.и.о министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, Украина готовит иск против РФ к международным судебным инстанциям за нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Цель агрессора — уничтожить украинскую идентичность — все, что делает нашу нацию уникальной — наш язык, традиции, историческое и культурное наследие. Доказательство тому — многочисленные военные преступления против культурного наследия. У нас сегодня большой вызов не просто документировать эти преступления, но и совершать работы по реставрации и возобновлению функционирования наших памятников. Преступления России в Украине находят справедливое осуждение на международном уровне", — заявил Ростислав Карандеев.

Он также отметил, что Украина ожидает расширения сотрудничества с международными организациями по разработке актуальной методики оценки ущерба.

Напомним, в Германии строят скульптуру из бетонных блоков под названием "Пирамида времени", которую планируют завершить к 3183 году. Сама идея строительства принадлежит художнику Манфреду Лаберу.

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