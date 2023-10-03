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В Херсонской области будут судить оккупанта, который насиловал местную жительницу

3 октября 2023 12:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсонской области будут судить оккупанта, который насиловал местную жительницу
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсонской области будут судить очередного российского захватчика. Во время оккупации он запугивал и насиловал местную жительницу.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Следователи установили, что он является уроженцем Дагестана, младшим сержантом 94 полка оперативного назначения Росгвардии.

насильство проти жінки
Оккупант, который совершал военные преступления в Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

Преступные действия оккупанта

Во время того, как часть территории Херсонской области находилась под оккупацией, он постоянно совершал психологическое и физическое насилие над женщиной.

"Запугивая групповым изнасилованием, он заставлял вступать с ним в половую связь. Также он хвастался тем, что задерживает местных жителей и подвергает их пыткам. Свои действия объяснял тем, что выполняет задачи российских спецслужб", — говорится в сообщении.

Военнослужащий РФ продолжал издеваться над женщиной, несмотря на то, что она жаловалась на плохое самочувствие. Он приказывал ей принимать неизвестные лекарства, от которых местной жительнице было еще хуже.

Наказание для захватчика

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее журналисты британского издания пообщались с 15 лицами, которые содержались в изоляторах и подверглись пыткам в Херсонской области. Каждая история, наполненная болезненными воспоминаниями и потерями, разоблачает очередные преступления российских оккупантов.

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