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Вибухи в Кропивницькому: обстріл БпЛА

5 жовтня 2023 01:56
оновлено: 02:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кропивницькому: обстріл БпЛА
Дим після вибуху вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Кропивницькому Кіровоградської області сьогодні вночі, 5 жовтня, доволі гучно, місто переживає атаку БпЛА. Місцеві чують вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:58. За інформацією кореспондентів Суспільного, у Кропивницькому, що в Кіровоградській області, пролунали вибухи.

Вибухи в Кропивницькому
Джерело: t.me/suspilnenews

Оновлено 02:02. В Україні досі є повітряна тривога, ворожі БпЛА літають над областями, постійно змінюючи курс.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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