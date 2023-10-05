Вибухи в Кропивницькому: обстріл БпЛА

Дим після вибуху вночі в місті. Фото: google.com

У Кропивницькому Кіровоградської області сьогодні вночі, 5 жовтня, доволі гучно, місто переживає атаку БпЛА. Місцеві чують вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 01:58. За інформацією кореспондентів Суспільного, у Кропивницькому, що в Кіровоградській області, пролунали вибухи.

Джерело: t.me/suspilnenews

Оновлено 02:02. В Україні досі є повітряна тривога, ворожі БпЛА літають над областями, постійно змінюючи курс.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...