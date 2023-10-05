Вибухи в Кропивницькому: обстріл БпЛА
5 жовтня 2023 01:56
оновлено: 02:05
Дим після вибуху вночі в місті. Фото: google.com
У Кропивницькому Кіровоградської області сьогодні вночі, 5 жовтня, доволі гучно, місто переживає атаку БпЛА. Місцеві чують вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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