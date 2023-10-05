Взрывы в Кропивницком: обстрел БпЛА
5 октября 2023 01:56
обновлено: 02:05
Дым после взрыва ночью в городе. Фото: google.com
В Кропивницком Кировоградской области сегодня ночью, 5 октября, довольно громко город переживает атаку БпЛА. Местные слышат взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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