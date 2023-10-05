Взрывы в Кропивницком: обстрел БпЛА

Дым после взрыва ночью в городе. Фото: google.com

В Кропивницком Кировоградской области сегодня ночью, 5 октября, довольно громко город переживает атаку БпЛА. Местные слышат взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:58. По информации корреспондентов Общественного, в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Источник: t.me/suspilnenews

Обновлено 02:02. В Украине до сих пор есть воздушная тревога, враждебные БПЛА летают над областями, постоянно меняя курс.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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