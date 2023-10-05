Россияне обстреляли больницу в Херсонской области: прокуроры начали расследование

Последствия обстрела Херсонщины 5 октября 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура

В четверг, 5 октября, российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры начали расследование.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Известно, что российская армия нанесла удар около 12:40. Под прицелом находился один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Вражеские снаряды попали в больницу и станцию экстренной медицинской помощи. В результате атаки полностью разрушен четвертый этаж заведения, еще один — частично. Также повреждены автомобили скорой помощи.

Предварительно пострадал водитель и фельдшер учреждения здравоохранения. Однако точные данные уточняются.

По факту вражеских обстрелов прокуроры начали досудебное расследование.

Последствия обстрела Херсонщины 5 октября 2023 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Последствия обстрела Херсонщины 5 октября 2023 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Напомним, в течение 3 октября российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БПЛА.