Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне ударили ракетами по Харьковщине: известно о 48 погибших arrow

Россияне ударили ракетами по Харьковщине: известно о 48 погибших

5 октября 2023 15:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне ударили ракетами по Харьковщине: известно о 48 погибших
Россияне обстреляли Харьковщину
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 48 погибших, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Читайте также:

Россияне обстреляли Харьковщину

Сообщается, что оккупанты попали в торговый магазин в селе Гроза Купянского района.

По состоянию на данный момент известно о 48 погибших, среди которых есть ребенок — 6-летний мальчик. Также есть 6 раненых. Разбор завалов продолжается.

"Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район на Харьковщине. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым", — написал президент Украины Владимир Зеленский.

null
Последствия российских обстрелов 5 октября 2023 года. Фото: Андрей Ермак\Telegram
null
Последствия российских обстрелов 5 октября 2023 года. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Напомним, 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз