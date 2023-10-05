Россияне ударили ракетами по Харьковщине: известно о 48 погибших

Россияне обстреляли Харьковщину

В четверг 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 48 погибших, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Россияне обстреляли Харьковщину

Сообщается, что оккупанты попали в торговый магазин в селе Гроза Купянского района.

По состоянию на данный момент известно о 48 погибших, среди которых есть ребенок — 6-летний мальчик. Также есть 6 раненых. Разбор завалов продолжается.

"Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район на Харьковщине. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым", — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия российских обстрелов 5 октября 2023 года. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Последствия российских обстрелов 5 октября 2023 года. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Напомним, 5 октября российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи на Херсонщине. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.