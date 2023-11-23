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На Херсонщині росіяни обстріляли Чорнобаївку — відомо про трьох загиблих

23 листопада 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині росіяни обстріляли Чорнобаївку — відомо про трьох загиблих
Знищені внаслідок ворожого обстрілу будинки. Фото: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники обстріляли Чорнобаївку, що на Херсонщині. Наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОВА

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Вже наразі відомо, що внаслідок удару загинули троє і були поранені четверо людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти обстріляли село касетними боєприпасами.

кров
Пляма крові після обстрілу. Фото: Херсонська ОВА
руїни
Знищена російськими окупантами будівля. Фото: Херсонська ОВА
обстріл
Уламки знищеної окупантами домівки. Фото: Херсонська ОВА

Раніше ми повідомляли, російські окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.

Нагадуємо, що сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.

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