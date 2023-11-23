На Херсонщині росіяни обстріляли Чорнобаївку — відомо про трьох загиблих
23 листопада 2023 15:06
Знищені внаслідок ворожого обстрілу будинки. Фото: Херсонська ОВА
Російські загарбники обстріляли Чорнобаївку, що на Херсонщині. Наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.
Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОВА.
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Вже наразі відомо, що внаслідок удару загинули троє і були поранені четверо людей.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що окупанти обстріляли село касетними боєприпасами.
Раніше ми повідомляли, російські окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею у Бериславі. Чоловік загинув на місці.
Нагадуємо, що сьогодні, 23 листопада, російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка.
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