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В Херсонской области россияне обстреляли Чернобаевку — известно о трех погибших

23 ноября 2023 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсонской области россияне обстреляли Чернобаевку — известно о трех погибших
Уничтожены в результате вражеских обстрелов дома. Фото: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская ОВА.

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Уже сейчас известно, что в результате удара погибли трое и были ранены четыре человека.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты обстреляли село кассетными боеприпасами.

кровь
Пятно крови после обстрела. Фото: Херсонская ОВА
руины
Уничтоженное российскими оккупантами здание. Фото: Херсонская ОВА
обстрел
Обломки уничтоженного оккупантами дома. Фото: Херсонская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.

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