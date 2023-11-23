В Херсонской области россияне обстреляли Чернобаевку — известно о трех погибших

Уничтожены в результате вражеских обстрелов дома. Фото: Херсонская ОВА

Российские захватчики обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская ОВА.

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Уже сейчас известно, что в результате удара погибли трое и были ранены четыре человека.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты обстреляли село кассетными боеприпасами.

Пятно крови после обстрела. Фото: Херсонская ОВА

Уничтоженное российскими оккупантами здание. Фото: Херсонская ОВА

Обломки уничтоженного оккупантами дома. Фото: Херсонская ОВА

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, российские оккупанты обстреляли пригород Херсона. Под вражеским огнем оказалась Антоновка.