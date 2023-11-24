Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мог повториться сценарий Грозы — перед обстрелом в Чернобаевке хоронили военного arrow

Мог повториться сценарий Грозы — перед обстрелом в Чернобаевке хоронили военного

24 ноября 2023 00:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мог повториться сценарий Грозы — перед обстрелом в Чернобаевке хоронили военного
Погибший боец ВСУ Артём Базанов. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В селе Чернобаевка Херсонской области чуть не повторилась трагедия, как в селе Гроза Харьковской области. В этот раз российские солдаты не успели повторить свое ужасное вероломство.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Сценарий Грозы не прошел

Как сообщается, вчера сельсовет Чернобаевки публично анонсировал прощание с погибшим в Донецкой области военнослужащим Артемом Базановым. В сообщении четко отметили время (12:00 по Киеву) и локацию.

Тот самый ныне удаленный пост. Источник: соцсети

Впоследствии публикация исчезла, а прощание произошло на полтора часа раньше.

В 12:15 ВС РФ нанесли удар по Чернобаевке кассетными снарядами. В соцсетях отмечают: если бы время прощания с воином не перенесли, в Херсонской области могла бы повториться трагедия по сценарию Харьковской области.

"Воина успели достойно почтить и провести в последний путь до состоявшийся атаке", — сообщается в сети.

Артобстрел Чернобаевки случился ровно в 12:15. Вероятно, задержка состоялась для того, чтобы на церемонию прощания пришло больше людей.

Отметим, что россияне нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области 5 октября, в результате обстрела погибло более 50 человек. Стоит заметить, что в момент удара в кафе проходили поминки по погибшему военному. 

Напомним, что сегодня российская армия обстреляла Чернобаевку. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также захватчики с беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме