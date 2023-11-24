Мог повториться сценарий Грозы — перед обстрелом в Чернобаевке хоронили военного

Погибший боец ВСУ Артём Базанов. Фото: соцсети

В селе Чернобаевка Херсонской области чуть не повторилась трагедия, как в селе Гроза Харьковской области. В этот раз российские солдаты не успели повторить свое ужасное вероломство.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается, вчера сельсовет Чернобаевки публично анонсировал прощание с погибшим в Донецкой области военнослужащим Артемом Базановым. В сообщении четко отметили время (12:00 по Киеву) и локацию.

Тот самый ныне удаленный пост. Источник: соцсети

Впоследствии публикация исчезла, а прощание произошло на полтора часа раньше.

В 12:15 ВС РФ нанесли удар по Чернобаевке кассетными снарядами. В соцсетях отмечают: если бы время прощания с воином не перенесли, в Херсонской области могла бы повториться трагедия по сценарию Харьковской области.

"Воина успели достойно почтить и провести в последний путь до состоявшийся атаке", — сообщается в сети.

Артобстрел Чернобаевки случился ровно в 12:15. Вероятно, задержка состоялась для того, чтобы на церемонию прощания пришло больше людей.

Отметим, что россияне нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области 5 октября, в результате обстрела погибло более 50 человек. Стоит заметить, что в момент удара в кафе проходили поминки по погибшему военному.

Напомним, что сегодня российская армия обстреляла Чернобаевку. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также захватчики с беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице в Бериславе. Человек погиб на месте.